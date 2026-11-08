मिस्र में दो ट्रेनों की टक्कर के बाद पटरी से उतरी पैसेंजर गाड़ी, 4 की मौत; 120 घायल

डिजिटल डेस्क, काहिरा। मिस्र के गीजा प्रांत से एक बड़े और भीषण ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां अल-अय्यात जिले में दो ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई।

इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और करीब 120 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह दुर्घटना राजधानी काहिरा के बाहरी इलाके में हुई। कैसे हुआ टक्कर? मिली जानकारी के अनुसार गीजा से फयूम की तरफ जा रही एक ट्रेन ने आगे चल रही काहिरा से असवान जाने वाली दूसरी ट्रेन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई।