तिब्बत में 5 घंटे के अंदर तीन बार आया भूकंप, भारत से लेकर चीन-अफगानिस्तान में भी लगे झटके

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार रात करीब 10:33 बजे (1433 GMT) तिब्बत में 7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद आज फिर भूकंप आया। यहां पांच घंटे में तीन बार भूकंप आया। साथ ही चीन, अफगानिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके लगे हैं।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पहला भूकंप रात एक बजे के करीब आया, जिसकी तीव्रता 4.0 रही। इसके बाद रात दो बजे के करीब 4.6 की तीव्रता वाला दूसरा भूकंप आया। फिर सुबह साढ़े पांच बजे के करीब 4.5 की तीव्रता का तीसरा भूकंप आया।

भारत, चीन और अफगानिस्तान में भी भूकंप भारत के जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र डोडा और किस्तवाड़ के साथ-साथ कर्नाटक के चिक्कबल्लपुर में भी भूकंप आया। हालांकि इन क्षेत्रों में तीव्रता बहुत कम रही। डोडा में 2.8, किस्तवाड़ में 2.4 और चिक्कबल्लपुर में इसकी तीव्रता 2.9 रही। वहीं, चीन में सुबह चार बजे के करीब 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो अफगानिस्तान में सुबह साढ़े तीन बजे के करीब 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया।

तिब्बत में आए भूकंप ने मचाई तबाही बता दें कि तिब्बत में आए 7 तीव्रता के भूकंप में घायल लोगों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 16 पर ही बनी हुई है। अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर नागकू में केंद्र बिंदु वाला यह भूकंप, जनवरी 2024 के बाद से देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था।

गुरुवार को स्थानीय समयानुसार कम से कम 339 घर ढह गए। अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटकों) के कारण और इमारतों के गिरने, तथा चट्टानें खिसकने (रॉकस्लाइड) से लोगों की जान जाने का डर है।

चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने फुटेज दिखाई, जिसमें नागकू में गिरे हुए घर और टूटी हुई पत्थर की दीवारें नजर आ रही थीं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इस इलाके से 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके लिए और आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नागकू के बाकेन काउंटी में इलाके की भौगोलिक स्थिति और कम तापमान के कारण खोज और बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। नागकू शहर के कार्यवाहक मेयर डुनझू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार दोपहर तक बचाव दल ने तीन बार तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने हर घर और हर गांव की जांच की। बचाव कार्यों के लिए तीन स्थानीय काउंटियों से 5,000 से अधिक लोगों को तैनात किया गया।