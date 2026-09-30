'प्लेन हाईजैक नहीं हुआ', fly dubai के विमान डायवर्जन पर बोला इजरायल; पायलटों ने भेजा था इमरजेंसी सिग्नल
दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई के एक यात्री विमान की पहले हाईजैक होने की खबर आई थी ...और पढ़ें
HighLights
दुबई से तेल अवीव जा रहा विमान नहीं हुआ हाईजैक।
विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया।
इजरायली पीएम ने आपातकालीन बैठक बुलाई।
डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। दुबई से तेल अवीव जा रहे एक यात्री विमान को हाईजैक होने की खबर पर इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। इस विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया और बाद में सुरक्षित लैंडिंग हुई।
इजरायल के Ynet की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान के दौरान विमान ने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। खबरों के मुताबिक, प्लेन में 150 से ज़्यादा यात्री सवार हैं। इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने हालात का जायजा लेने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल आज सुबह (बुधवार) विमान के मैन्युअल लैंडिंग और यू-टर्न के दौरान थोड़े समय के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया, जिससे विमान के हाईजैक होने का संकेत मिला। बाद में विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया और उसकी ऊंचाई कम कर दी गई। इजरायली लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा गया।
कुछ मिनटों के तनावपूर्ण माहौल और इजरायल में गंभीर चिंताओं के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने आश्वस्त करने वाले संदेश भेजे और सूचित किया कि विमान के सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है और इस बीच वह वहां सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है। फ्लाईदुबई ने बाद में पुष्टि की कि विमान में पायलटों के बीच हुई लड़ाई की वजह से इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया था।
बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग
घटना के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज ने एक आपातकालीन सुरक्षा परामर्श बैठक बुलाई। हालांकि, एक सुरक्षा सूत्र ने बाद में स्पष्ट किया, "विमान अपहरण के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पायलट ने संकट संकेत भेजा था।"
विमान के फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप से गायब हो जाने के बाद सुरक्षा सूत्रों ने आश्वस्त किया कि विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरने वाला था। विमान बाद में उतरा और आम जनता के लिए उपलब्ध ट्रैकिंग ऐप पर वापस दिखाई देने लगा।
फ्लाई दुबई विमान ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से सुबह 7:05 बजे उड़ान भरी और उसे सुबह 9:30 बजे के आसपास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरना था। लेकिन लगभग डेढ़ घंटे की उड़ान के बाद जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही विमान ने कोड 7700 (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन और संकट कोड) और फिर कोड 7500 प्रसारित किया, जो अपहरण का संकेत था।
उसी समय विमान वापस मुड़ गया और सऊदी अरब के आसमान में लौट आया और कम ऊंचाई पर उड़ने लगा। दक्षिण की ओर उड़ने के बाद यह सऊदी अरब के भीतर पश्चिम की ओर मुड़ गया।
यह भी पढ़ें: रूस: परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भारी बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत