रूस: परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भारी बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को रूस का एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम Tu-95 सैन्य विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान सुदूर पूर्वी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में छह क्रू सदस्यों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस बॉम्बर विमान का इस्तेमाल रूस नियमित सैन्य अभ्यास के लिए करता है। दुर्घटना के समय यह विमान बिना गोला-बारूद के उड़ान भर रहा था। एक वीडियो (जिसकी पुष्टि नहीं हुई है) फुटेज में Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता दिख रहा है, जिसमें घटनास्थल से आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। बैकग्राउंड में जोरदार धमाकों और चटकने की आवाजेन सुनाई दे रही हैं।