रूस: परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भारी बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत
रूस का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम Tu-95 फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के दौरान अमूर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को रूस का एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम Tu-95 सैन्य विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान सुदूर पूर्वी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में छह क्रू सदस्यों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस बॉम्बर विमान का इस्तेमाल रूस नियमित सैन्य अभ्यास के लिए करता है। दुर्घटना के समय यह विमान बिना गोला-बारूद के उड़ान भर रहा था।
एक वीडियो (जिसकी पुष्टि नहीं हुई है) फुटेज में Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता दिख रहा है, जिसमें घटनास्थल से आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। बैकग्राउंड में जोरदार धमाकों और चटकने की आवाजेन सुनाई दे रही हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया, '29 सितंबर को ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान अमूर इलाके में एक Tu-95 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक सुनसान इलाके में गिरा।' दुर्घटना में क्रू का एक सदस्य बच गया और उसे इलाज के लिए ले जाया गया।
(एजेंसी के इनपुट के साथ)