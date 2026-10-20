बांग्लादेश में डायमंड वर्ल्ड के एमडी दिलीप अग्रवाल गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के जाने-माने व्यापारी और ज्वेलरी चेन डायमंड वर्ल्ड के मालिक व एमडी दिलीप कुमार अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी।

ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने फोन पर एएनआइ को बताया, "ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस की खुफिया शाखा ने दिलीप कुमार अग्रवाल को मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) कर रहा है।"