पिस्तौल लेकर ड्रग तस्करों पर छापा मारने पहुंचे बांग्लादेशी मंत्री, Video वायरल होने के बाद गई कुर्सी

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में पिस्तौल लेकर कथित तौर पर ड्रग तस्करों के अड्डे पर छापा मारने पहुंचे राज्य मंत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी ओर से वीडियो अपलोड किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था।

मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री इशराक हुसैन ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें वे गाड़ी से बाहर निकलते दिख रहे हैं। उनके हाथ में पिस्तौल है। साथ में सादे कपड़ों में कई अन्य लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के पास हैंडगन दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कैप्शन है, 'इशराक का एक्शन: ड्रग अड्डों को नष्ट किया गया और तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।'