डिजिटल डेस्क, लंदन। जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में शुमार ड्यूश बैंक (Deutsche Bank) बैंक के पुराने कामकाज से जुड़े लाखों लीक दस्तावेजों ने वित्तीय जगत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया है कि बैंक प्रबंधन ने आंतरिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया।

बैंक ने प्रतिबंधित रूसी कुलीन वर्गों और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संदिग्ध लेनदेन जारी रखा। इस खुलासे के बाद बैंक के शेयरों में करीब 6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासे ड्यूश बैंक के लिए एक ऐसे मुश्किल समय में सामने आए हैं। जब जर्मन अधिकारियों ने इस साल बैंक के दफ्तरों पर तीन बार छापेमारी की है, जबकि बैंक अपने पुराने कामकाज को लेकर भी जांच के दायरे में है।

जर्मन बैंकिंग दिग्गज 'ड्यूश बैंक' (Deutsche Bank) के पुराने कामकाज एक बार फिर वैश्विक जांच के दायरे में आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने लाखों लीक ईमेल और आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया है कि बैंक के CEO क्रिश्चियन सीविंग (जिन्होंने 2018 में पद संभाला था) ने शेयरधारकों से कई अहम बातें छिपाईं और बैंक को बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया।

'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वैश्विक जांच में अकाउंटिंग की गड़बड़ियों के साथ-साथ बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन और रूसी अरबपतियों (ओलिगार्क्स) के साथ बैंक के संदिग्ध संबंध उजागर हुए हैं। ड्यूश बैंक ने एपस्टीन से जुड़े लगभग 600 मिलियन डॉलर के संदिग्ध भुगतानों को संसाधित किया, यह पहले ज्ञात राशि से कहीं अधिक है।

लीक हुए दस्तावेजों में जिन कारोबारियों का जिक्र है, उनमें रूस के सबसे ताकतवर कारोबारी शामिल हैं, जैसे अरबपति ओलेग डेरपास्का और विक्टर वेक्सेलबर्ग। भले ही बैंक की आंतरिक टीमों ने इनके वित्तीय मामलों को संभालने में जोखिम की चेतावनी दी थी, फिर भी बैंक ने उनके साथ कारोबार जारी रखा।