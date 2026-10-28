भारत के बाद नेपाल में भी तबाही मचाएगा चक्रवात अर्णब, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। चक्रवात 'अर्णब' भारत के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचा रहा है। बुधवार तड़के यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। चक्रवात के कहर से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कें टूट गई और मूसलाधार बारिश हुई।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। अब इस तूफान का असर नेपाल तक पहुंचने की आशंका है, जहां गुरुवार से कई दिनों तक बारिश, आंधी-तूफान और बर्फबारी होने के आसार हैं।

नेपाल में चक्रवात अर्णब का खतरा नेपाल मौसम विभाग ने बताया कि देश में अभी पश्चिमी हवाओं का असर कम है। साथ ही चक्रवात 'अर्णब' के पहुंचने से सप्ताह केअंत तक भारी बारिश और भारी बर्फबारी का खतरा बना हुआ है।

विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा, 'देश पर अभी पश्चिमी हवाओं का आंशिक प्रभाव है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'अर्णब' का असर भी गुरुवार से देश पर पड़ने की संभावना है।' बुधवार सुबह हिमालयी और पहाड़ी इलाकों में मौसम काफी हद तक साफ रहा हालांकि तराई, घाटियों और नदी घाटियों के कुछ हिस्सों में कोहरा और धुंध छाई रही। विभाग ने बुधवार दोपहर से बादल छाने और कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है और रात तक मौसम के और अधिक खराब होने की संभावना है। कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी और लुंबिनी प्रांतों में बारिश होने की उम्मीद है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

पांच राज्यों में भरी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट गुरुवार रात को खतरा और बढ़ने का अनुमान है जब बारिश और बर्फबारी के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है। शुक्रवार और शनिवार को इसका सबसे असर देखने को मिल सकता है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश या बर्फबारी कई प्रांतों को प्रभावित कर सकती है। शुक्रवार के पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूरे देश में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे। चक्रवात 'अर्णब' से जुड़ी नमी और पश्चिमी हवाओं के मिलने से निचले इलाकों में बाढ़ आने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा बढ़ सकता है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण खतरनाक हालात भी पैदा हो सकते हैं।

भारत में अब त 5 लोगों की मौत इस बीच भारत में बुधवार को आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'अर्णब' से जुड़ी घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। एहतियात के तौर पर साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) ने 57 ट्रेनों को रद कर दिया और 15 अन्य ट्रेनों के समय में बदलाव किया।