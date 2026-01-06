Language
    नेपाल में क्यों फैला सांप्रदायिक तनाव? सीमावर्ती शहर बीरगंज में कर्फ्यू

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    नेपाल के बीरगंज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कदम धनुषा जिले में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मुस्लिम समुदाय के विरोध ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नेपाल में फिर बढ़ा तनाव।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में सोमवार को बीरगंज के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कदम शनिवार को दक्षिणी धनुषा जिले में एक मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद सांप्रदायिक तनाव को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया।

    मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद नेपाल के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रविवार को बीरगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। धनुषा जिले की कमला नगरपालिका सहित मधेस प्रांत के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे।

    क्या है मामला?

    घटना की शुरुआत एक टिकटॉक वीडियो से हुई जिसमें दो मुस्लिम युवक हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई दिए। इसके बाद, कुछ हिंदुओं ने धनुषा स्थित मस्जिद में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

    रविवार से मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद सोमवार को बीरगंज के कुछ क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मेले, सार्वजनिक सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

