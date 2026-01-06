नेपाल में क्यों फैला सांप्रदायिक तनाव? सीमावर्ती शहर बीरगंज में कर्फ्यू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में सोमवार को बीरगंज के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कदम शनिवार को दक्षिणी धनुषा जिले में एक मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद सांप्रदायिक तनाव को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया।

मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद नेपाल के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रविवार को बीरगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। धनुषा जिले की कमला नगरपालिका सहित मधेस प्रांत के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे।