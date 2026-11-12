इबोला से जूझ रहे कांगो पर दोहरी मार: ISIS से जुड़े विद्रोहियों के हमले में 22 लोगों की मौत, 10 का अपहरण

डिजिटल डेस्क, इतूरी। बुधवार को कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक विद्रोही समूह ने पिछले दो दिनों में युगांडा सीमा के पास दूर-दराज के इलाकों में कई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए और कम से कम 10 लोगों का अपहरण कर लिया गया।

दो नागरिक समाज और मानवाधिकार निगरानी समूहों के अनुसार, ये हमले कांगो के पूर्वी इतूरी प्रांत के मंबासा इलाके में आठ अलग-अलग जगहों पर 'एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज' (ADF) द्वारा किए गए। इबोला महामारी से जूझ रहे कांगो के लिए दोहरी मार मंबासा इलाके में 'सिविल सोसाइटी ऑफ कांगो' की समन्वयक मैरी-नोएल एनाटोबे ने कहा, 'मृतकों की संख्या अभी शुरुआती है। 22 नागरिकों की हत्या के अलावा, हमलावरों ने कुछ अन्य लोगों का अपहरण भी कर लिया है, और कई मोटरसाइकिलें तथा घरों को आग के हवाले कर दिया है।' ये हमले सीमा के पास ऐसे इलाकों में हुए, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों के बावजूद, सेना इस समूह की गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रही है। मंबासा के उप-प्रशासक कर्नल मैक्सिम त्शिशिम्बी ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, 'चुनौतियों के बावजूद, समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास और कार्रवाई की जा रही है।'

इन हमलों से इतूरी में इबोला के घातक प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों को भी खतरा पैदा हो गया है। कांगो के इतिहास में यह इबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप है, जिससे अब तक 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोहियों ने 22 लोगों को मार डाला ADF की शुरुआत युगांडा में हुई थी, लेकिन बाद में इसे कांगो की सीमावर्ती इलाकों की ओर धकेल दिया गया, जहां यह कई सालों से सक्रिय है और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। 2019 में इसने इस्लामिक स्टेट समूह के प्रति अपनी निष्ठा जताई थी।

युगांडा और कांगो की सेनाएं मिलकर ADF के खिलाफ अभियान चला रही हैं, लेकिन उन्हें इस समूह के खिलाफ कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों का अक्सर यह कहना है कि हमलों के दौरान सेना वहां मौजूद नहीं होती है। पिछले साल, इस समूह ने इतुरी प्रांत के इरुमु इलाके में कई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को 'खून-खराबा' करार दिया।