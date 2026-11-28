डिजिटल डेस्क, किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को पड़ोसी देश युगांडा में एक एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया।

वहीं, दूसरी ओर एक एनजीओ गावी ने एक अन्य संभावित वैक्सीन की 15 लाख खुराक खरीदने का समझौता किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कांगो में मई में इस प्रकोप की घोषणा होने के बाद से अब तक 11000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

यह प्रकोप इबोला के अपेक्षाकृत कम सामान्य बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के कारण फैला है, जिसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। WHO ने बताया कि पूर्वी कांगो में प्रकोप के केंद्र में सोमवार से दो प्रायोगिक टीकों का परीक्षण शुरू होने जा रहा है, जिसमें संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

युगांडा में शुरू हुआ अफ्रीका का पहला mRNA क्लिनिकल ट्रायलपड़ोसी देश युगांडा ने भी अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित एक वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। यह वैक्सीन उसी mRNA तकनीक पर आधारित है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान काफी चर्चित हुई थी।

युगांडा वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे मॉडर्ना के सहयोग से आयोजित अफ्रीका का पहला mRNA फेज-1 क्लिनिकल ट्रायल बताया है। इस ट्रायल के तहत वैक्सीन की सुरक्षा और इम्यूनिटी जांचने के लिए 1 से 65 वर्ष की आयु के 224 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर इसका परीक्षण किया जाएगा।

सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की 15 लाख खुराक बुक दूसरी संभावित वैक्सीन 'ChAdOx1' है, जिसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिलकर विकसित किया है। कांगो में सोमवार से इसका भी परीक्षण शुरू होगा।

विकासशील देशों को किफायती दरों पर टीके उपलब्ध कराने वाले संगठन गावी, द वैक्सीन अलायंस ने परिणामों का इंतजार किए बिना ही अग्रिम कदम उठाया है। कोविड-19 महामारी के बाद गावी ने नो रिग्रेट्स नीति के तहत 5 करोड़ डॉलर का एक नया फर्स्ट रिस्पॉन्स फंड बनाया था, ताकि पूर्ण परीक्षण से पहले ही टीकों की खुराक खरीदी जा सके।

इसी के तहत गावी ने इस सप्ताह सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ChAdOx1 वैक्सीन की 15 लाख खुराक खरीदने का समझौता किया है। टीकों की तैनाती की योजना समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, गावी की योजना है कि यदि ट्रायल सफल रहते हैं और WHO तथा कांगो सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तो वह लाखों खुराकें तुरंत तैनात करने के लिए तैयार रखेगी।

गावी के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशक इमानुएल कैपोबियानको ने बताया कि वे सकारात्मक संकेतों की उम्मीद में इसमें निवेश कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन की तैनाती में कई महीनों का समय बच जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि परीक्षण 2027 की पहली छमाही तक, और यदि सब कुछ बेहतर रहा तो पहली तिमाही के भीतर ही पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा, गावी के पास इबोला के जायरे स्ट्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मौजूदा वैक्सीन एरवेबो की भी 5 लाख खुराक का भंडार है। पिछले महीने से इसका भी परीक्षण शुरू किया गया है ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार है।