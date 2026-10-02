खेती चौपट, बच्चे मां-बाप से दूर... चीन के लिए सिददर्द बना एआई, अब क्या करेगा ड्रैगन?

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। एआई की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहे चीन की सरकार जहां अपने नागरिकों को इस तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही है तो वहीं इस पर बढ़ती निर्भरता के कारण लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

यह खबर ऐसे समय आई है, जब दुनिया भर में एआई को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एआई को लेकर बढ़ती चिंताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जब पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि एआई हमेशा इंसानों के नियंत्रण में रहे। जबकि ट्रंप ने इसी हफ्ते दिग्गज एआई कंपनियों के साथ इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा की।

चीनी सरकारी मीडिया की खबरों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, जो किसी चेतावनी से कम नहीं हैं। इन खबरों के मुताबिक, एआई से सलाह लेने वाले एक किसान की 25 एकड़ में खेती चौपट हो गई। जबकि बच्चे इस हद तक चैटबाट से जुड़ गए हैं कि वे चाहते हैं कि उनके माता-पिता भी उसी तरह उनसे बातचीत करें।

यही नहीं एआई निर्मित नाटक के पात्र भी एक-दूसरे के कार्बन कापी जैसे दिखते हैं। ये चिंताजनक मामले ऐसे समय सामने आए हैं, जब चीन एआई के क्षेत्र में अमेरिका से बराबरी करने की होड़ में जुटा है। इस दौड़ में उसे इस तकनीक के प्रतिकूल प्रभावों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि चीनी सरकार ऐसे उपाय भी कर रही है, जिससे लोगों के लिए एआई के इस्तेमाल को दिशा दी जा सके। वह इसके उपयोग और दुरुपयोग को लेकर नए नियम और न्यायिक दिशा-निर्देश लागू कर रही है।