Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चीन में लहराया देवभूमि का परचम, वर्ल्डस्किल्स-2026 में सानिया और पार्थ ने जीता रजत पदक

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:32 PM (IST)

उत्तराखंड के सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने चीन में आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में रजत पदक जीतकर प्रदेश और ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने वर्ल्डस्किल्स में रजत पदक जीता।

  2. दोनों युवाओं ने चीन में देश का प्रतिनिधित्व कर मान बढ़ाया।

  3. मुख्यमंत्री धामी ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर युवाओं को बधाई दी।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चीन के शंघाई में 22 से 27 सितम्बर, 2026 तक आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में उत्तराखण्ड के दो प्रतिभाशाली युवाओं ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक अर्जित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उत्तरकाशी की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा देहरादून के पार्थ वोहरा ने औद्योगिक डिजायन तकनीकी कौशल में रजत पदक हासिल किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धाम एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने दोनों युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रतिष्ठित कौशल मंच पर उत्तराखण्ड के युवाओं द्वारा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक अर्जित करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं को भी कौशल विकास एवं उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता को कौशल के क्षेत्र में ओलंपिक के समान प्रतिष्ठित वैश्विक मंच माना जाता है। इस वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में लगभग 1,400 प्रतिभागियों ने 64 विभिन्न कौशल विधाओं में प्रतिभाग किया। भारत ने 8 रजत पदक एवं 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस प्राप्त कर विश्व स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया, जो प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

उन्होंने बताया कि सानिया जोशी एवं पार्थ वोहरा ने इंडियास्किल्स की राज्य, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ल्डस्किल्स के लिए स्थान बनाया है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा दोनों प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, बूट-कैंप, यात्रा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया गया। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों के लिए नेशनल स्कील डेवलल्पमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भी आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया गया।