बच्ची के टॉयलेट ब्रेक ने बचाई कैप्टन और यात्रियों की जान, फ्लाईदुबई की उड़ान मेंं उस वक्त क्या हो रहा था?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान एक बच्ची के टायलेट ब्रेक ने विमान के कैप्टन और यात्रियों की जांच बचा ली। उस समय छह वर्षीय नीना टायलेट में थी, तभी काकपिट से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दीं। यात्री ज़्विका मानेस ने न्यूयार्क टाइम्स को बताया कि तेल अवीव जाने वाली उड़ान में वह पहली पंक्ति में बैठे थे, तभी बेटी की चीखें सुनीं।

वे तुरंत उठकर टायलेट की ओर अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए दौड़े। बच्ची ने कहा, "पापा, हम मरना नहीं चाहते।" यही वे शब्द थे, जिसने उनके कदम को काकपिट की ओर मोड़ दिया और उसके बाद उनकी मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह अफरा-तफरी का मंजर था।