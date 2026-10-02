'मैं सदमे में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', फ्लाईदुबई घटना के बाद बोलीं कैप्टन स्मित मच्छर की पत्नी

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की पत्नी सोनल ने फ्लाईदुबई की उस उड़ान में अपने पति पर हुए जानलेवा हमले के बारे में कहा कि वह बहुत सदमे में थीं और इस संकट को समझने की "मानसिक क्षमता" नहीं थी।

उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को अपने पति से मिलीं और इससे उन्हें आश्वासन मिला कि वह यूएई के डाक्टरों, सैन्य डाक्टरों की अच्छी देखभाल में यानी सही हाथों में हैं। एक समाचार चैनल से बातचीत में सोनल ने बताया कि गुरुवार को अबूधाबी के अस्पताल में वह अपने पति से मिलने में सफल रहीं, जिससे उनकी चिंता कम हुई।

और वह बस यह उम्मीद कर रही हैं कि वह जल्द घर लौटें और वह उनकी रिकवरी के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी। मुख्य उद्देश्य उनके स्वास्थ्य सुधार में सहायता करना है। उन्होंने बताया कि उनके प्रियजनों की उपस्थिति और भारतीय अधिकारियों के दिए अपडेट ने इस कठिन समय में महत्वपूर्ण सांत्वना प्रदान की।