'मैं सदमे में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', फ्लाईदुबई घटना के बाद बोलीं कैप्टन स्मित मच्छर की पत्नी
कैप्टन स्मित मच्छर की पत्नी सोनल ने फ्लाईदुबई घटना पर अपनी सदमे भरी प्रतिक्रिया दी, बताया कि पति से मिलकर ...और पढ़ें
HighLights
सोनल ने फ्लाईदुबई हमले पर पति के सदमे और अपनी मानसिक स्थिति बताई।
अबू धाबी में पति से मिलकर मिली राहत, अच्छी देखभाल का आश्वासन।
इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत पति के ठीक होने पर ही संभव।
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की पत्नी सोनल ने फ्लाईदुबई की उस उड़ान में अपने पति पर हुए जानलेवा हमले के बारे में कहा कि वह बहुत सदमे में थीं और इस संकट को समझने की "मानसिक क्षमता" नहीं थी।
उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को अपने पति से मिलीं और इससे उन्हें आश्वासन मिला कि वह यूएई के डाक्टरों, सैन्य डाक्टरों की अच्छी देखभाल में यानी सही हाथों में हैं। एक समाचार चैनल से बातचीत में सोनल ने बताया कि गुरुवार को अबूधाबी के अस्पताल में वह अपने पति से मिलने में सफल रहीं, जिससे उनकी चिंता कम हुई।
और वह बस यह उम्मीद कर रही हैं कि वह जल्द घर लौटें और वह उनकी रिकवरी के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी। मुख्य उद्देश्य उनके स्वास्थ्य सुधार में सहायता करना है। उन्होंने बताया कि उनके प्रियजनों की उपस्थिति और भारतीय अधिकारियों के दिए अपडेट ने इस कठिन समय में महत्वपूर्ण सांत्वना प्रदान की।
उन्होंने कहा,"लेकिन जब मेरे दोस्त और परिवार मेरे चारों ओर थे, तो मुझे आश्वासन मिला कि सब कुछ ठीक है। और बहुत जल्द, मुझे यह खबर मिलने लगी कि वह स्थिर हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कैप्टन स्मित से बात करना चाहते हैं, तो सोनल ने संकेत दिया कि कोई भी संवाद तब हो जब उनके पति पूरी तरह से ठीक हो जाएं।
उन्होंने बताया, "मैं नेतन्याहू से बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि स्मित सही व्यक्ति हैं; उन्हें नेतन्याहू को जवाब देना चाहिए। वह निश्चित रूप से उनसे बात करेंगे जब वह सही मानसिक स्थिति में होंगे।"
सोर्स- न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार
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