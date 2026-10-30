तुर्किए में फोटोशूट के दौरान गुब्बारों के साथ उड़ने लगी दुल्हन, फोटोग्राफर ने बचाने के लिए लगाई दौड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंस्ताबुल में फोटोशूट के दौरान एक दुल्हन के साथ बड़ा अजीब ही वाकया हुआ। इस दौरान अफरा-तफरी मच गई। प्रसिद्ध बोस्फोरस स्ट्रेट के पास फोटो खिंचवाने के दौरान एक बेहद खूबसूरत पल तब अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है जब हवा का एक तेज झोंका वहां आ गया।

दुल्हन ने गुब्बारों का एक बड़ा गुच्छा पकड़ रखा था ताकि उसकी तस्वीरों में एक शानदार और हवा में उड़ने जैसा लुक आ सके। लेकिन तेज हवा और खुले पानी के पास हीलियम गुब्बारों पकड़ना किसी खतरे से कम नहीं है।

गुब्बारों ने दुल्हन को खींचा इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवा का एक तेज झोंका सीधे गुब्बारों के उस गुच्छे से टकराया। जो गुब्बारे एक सुंदर बैकग्राउंड का काम कर रहे थे अचानक एक मजबूत रस्सी की तरह बन गए। उन्होंने दुल्हन का संतुलन बिगाड़ दिया और उसे खींचते हुए पास की ही पत्थर की दीवार की तरफ ले जाने लगे।

फोटोग्राफर की फुर्ती ने स्थिति को संभाल लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हवा का जोर बढ़ने पर दुल्हन खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह बस अपने प्रॉप्स (सामान) को संभालने में संघर्ष कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे हवा तेज होती है, उसके पैर जमीन पर फिसलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वह जमीन से ऊपर उठ जाएगी।