'फुल स्पीड से बढ़ें आगे..', स्पेन ट्रेन हादसे से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग में बड़ा खुलासा; कंट्रोल रूम ने ड्राइवर को दिया था ग्रीन सिग्नल

डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन में बुधवार को दो ट्रेन के टकराने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई वहीं कई लोग घायल हैं। लेकिन अब स्पेनिश मीडिया ने इस हादसे से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जिसमें घटना को लेकर कई खुलासे हुए हैं।

रिकॉर्डिंग में सामने आया है कि ट्रैक पर पहले से खड़ी ट्रेन की जानकारी होने के बाद भी कंट्रोल सेंटर ने पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन को सामान्य गति से आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। इस घटना के बाद स्पेन में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, वहीं इस मानवीय और तकनीकी चूक को लेकर जनता और विपक्षी दलों में भारी आक्रोश है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में हुए बड़े खुलासे एल पैस और आरटीवीई द्वारा सामने लाई गई मैड्रिड कंट्रोल सेंटर और ड्राइवरों के बीच बातचीत ने पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया था जिसके बाद लैटरल सिग्नलिंग ब्लॉक लागू किया गया। रिकॉर्डिंग में ये भी सामने आया कि 147 यात्रियों को लेकर जा रही इर्यो ट्रेन उर्डा के एंट्री सिग्नल पर फंस गई थी जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने कंट्रोल सेंटर को स्पष्ट बताया था कि सुरक्षा सिस्टम में खराबी के कारण ट्रेन ट्रेक पर रुक गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है।

इर्यो ट्रेन के ट्रैक पर फंसे होने की सूचना के बाद भी कंट्रोलर ने पीछे से आ रही 397 यात्रियों वाली रेनफे ट्रेन के ड्राइवर को हरी झंडी दे दी। रिकॉर्डिंग में कंट्रोलर और रेनफे ट्रेन के ड्राइवर के बीच की बात भी सामने आई है जिसमें कंट्रोलर ड्राइवर से अपनी यात्रा सामान्य गति से आगे बढ़ने को कह रहा है। ड्राइवर ने कंट्रोलर से पूछा भी कि सामान्य गति से? जिस पर कंट्रोलर ने हामी भरी और फिर रेनफे ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ा दी। कुछ मिनटों बाद रेनफे ट्रेन ने ट्रैक पर पहले से खड़ी इर्यो ट्रेन को जोरदार टक्कर मार दी।

यह फैसला समझ से परे-परिवहन मंत्री स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने स्वीकार किया कि रेनफे ट्रेन को गलती से बिना किसी स्पीड लिमिट के आगे बढ़ने के निर्देश दिया गया था। उन्होंने इस फैसले को समझ से परे बताया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोगियों में आग लग गई और धुआं भर गया। यात्री सीटों में ही फंस गए।