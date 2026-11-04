इजरायल जा रहे क्रूज जहाज पर बम की धमकी, ग्रीस के बंदरगाह पर सुरक्षा जांच

डिजिटल डेस्क, एथेंस। ग्रीस के साइरोस द्वीप के बंदरगाह पर इजरायल जा रहे एक क्रूज जहाज पर बम की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को सुरक्षा अभियान चलाया गया। अज्ञात व्यक्ति ने दावा किया था कि जहाज के हल (निचले हिस्से) से एक विस्फोटक उपकरण चिपका दिया गया है।

पनामा झंडे वाला क्रूज जहाज ‘क्राउन आयरिस’ हाइफा के लिए रवाना होने वाला था। इसमें 940 यात्री और 597 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह जहाज इजरायली कंपनी मानो मैरीटाइम द्वारा संचालित है। ग्रीक तट रक्षक बल के जवानों ने विस्फोटक पहचानने वाले कुत्ते और निजी गोताखोर की मदद से जहाज की जांच की। प्रारंभिक जांच में कोई विस्फोटक उपकरण नहीं मिला। तट रक्षक के विशेषज्ञों को आगे की जांच के लिए बुलाया गया था।

यात्रियों को जहाज से उतार दिया गया था। जांच पूरी होने के बाद यात्री और चालक दल फिर से जहाज पर चढ़ गए और जहाज ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और धमकी झूठी साबित हुई।