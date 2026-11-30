बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षीय समझौता, आयात या निर्यात करना अनिवार्य नहीं
बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं और कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए पांच साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और आयात स्रोतों में विविधता लाना है।
HighLights
बांग्लादेश-पाकिस्तान ने पांच वर्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
आवश्यक वस्तुओं और कृषि उत्पादों का व्यापार होगा सुगम।
आपूर्ति शृंखला मजबूत करना, आयात स्रोतों में विविधता लाना लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं और कृषि उत्पादों के सरकारी स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए रविवार को पांच साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और आयात के स्रोतों में विविधता लाना है।
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) ढाका में बांग्लादेश ट्रेडिंग कारपोरेशन (टीसीबी) और पाकिस्तान ट्रेडिंग कारपोरेशन (टीसीपी) के बीच हुआ। इस समझौते के तहत चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, दालों और कृषि उत्पादों के संभावित व्यापार को शामिल किया गया है।
समझौते में किसी विशेष उत्पाद का आयात या निर्यात करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक व्यापारिक लेनदेन के लिए अलग से बातचीत की जाएगी। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद की पाकिस्तान यात्रा के बाद हुआ।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर देखने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने बताया कि पाकिस्तान के पास बासमती चावल, प्याज और आलू का अतिरिक्त भंडार है।
यह समझौता पांच साल तक प्रभावी रहेगा और इसके बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण होगा, जब तक कि कोई देश इसे जारी न रखने का निर्णय न ले।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)