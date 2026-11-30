डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं और कृषि उत्पादों के सरकारी स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए रविवार को पांच साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और आयात के स्रोतों में विविधता लाना है।

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) ढाका में बांग्लादेश ट्रेडिंग कारपोरेशन (टीसीबी) और पाकिस्तान ट्रेडिंग कारपोरेशन (टीसीपी) के बीच हुआ। इस समझौते के तहत चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, दालों और कृषि उत्पादों के संभावित व्यापार को शामिल किया गया है।