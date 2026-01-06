बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्लेआम, 18 दिन में 6 को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। वहीं, महज 18 दिनों के भीतर बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का मर्डर हो चुका है।

18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में 6 हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। हिंदू समुदायों पर हो रहे अत्याचार के रूह कंपाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

18 दिसंबर 2025 - दीपू चंद्र दास ढाका में भीड़ ने मिलकर दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। मौत के बाद भी दीपू के शव को पेड़ से लटकाया गया और पेड़ को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के वीडियो ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे।

24 दिसंबर 2025 - अमृत मंडल बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में भीड़ ने 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या कर दी। भीड़ ने मंडल पर जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए 24 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे हमला बोल दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले भीड़ ने पीट पीटकर मंडल की हत्या कर दी।

29 दिसंबर 2025 - बजेंद्र बिसवास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय बजेंद्र बिसवास के रूप में हुई है, जो कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पुलिस ने आरोपी नोमन मियां को गिरफ्तार कर लिया है।

31 दिसंबर 2025 - खोंखन दास 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो बांग्लादेश में एक हिंदू व्यापारी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। दुकान बंद करके घर वापस जा रहे हिंदू व्यापारी खोकन दास पर 3-4 लोगों ने अचानक हमला किया और उनपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। खोकन ने तालाब में डूबकर आग बुझाई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और 3 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया।

5 जनवरी 2026 - राणा प्रताप बैरागी बांग्लादेश के जेस्सोर में बर्फ फैक्ट्री के मालिक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेस्सोर के कपिला बाजार में राणा की बर्फ की फैक्ट्री थी। इसके अलावा वो 'दैनिक बीडी खोबोर' अखबार के संपादक भी थे। सोमवार की शाम हमलावर मोटरसाइकल से आए और राणा के सिर में गोली मारकर भाग निकले। राणा की मौके पर ही मौत हो गई।