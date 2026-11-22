बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं पर हमले; भीड़ ने 30 से ज्यादा घर फूंके, बीजीबी तैनात
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा भड़क उठी है, जहां अवामी लीग के नेताओं के घरों और दुकानों पर हमले हुए और करीब 30 आशियाने जला दिए गए।
HighLights
अवामी लीग नेताओं के घरों और दुकानों पर भीषण हमले हुए।
नरेल जिले में करीब 30 आशियाने जलाकर खाक कर दिए गए।
हिंसा रोकने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) तैनात की गई।
डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वतन वापसी की सुगबुगाहट के बीच सियासी हिंसा ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया है। शुक्रवार दोपहर से आधी रात तक नरेल जिले के बेंदरचर गांव में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों व दुकानों पर भीषण हमले हुए, जिसमें करीब 30 आशियाने जलकर खाक हो गए।
बुधवार को एक बाइक रैली पर हमले में बीएनपी से जुड़े दो नेताओं - शाहीन मोल्ला और सोहेल मोल्ला की हत्या कर दी गई थी। इसी के प्रतिशोध में शुक्रवार को भड़की हिंसा में उग्र भीड़ ने पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक, पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान और कृष्णपद घोष के घरों समेत कई दुकानों में लूटपाट कर आग लगा दी।
पबना और पटुआखाली में भी अवामी लीग नेताओं के घरों पर हमले और झड़पें हुईं, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
नरेल के एसपी मोहम्मद अल मामून सिकदर ने हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरों को एआइ जनरेटेड और फर्जी बताते हुए खारिज किया है, वहीं स्थानीय बीएनपी नेतृत्व ने भी हिंसा में हाथ होने से इनकार किया है।
हालात बिगड़ते देख गृह मंत्रालय के निर्देश पर बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की 95 से अधिक प्लाटून और निगरानी के लिए ड्रोन तैनात की गई है।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सख्त लहजे में कहा, "अब बहुत हुआ, इन आतंकियों, आगजनी करने वालों और हत्यारों को करारा जवाब देना होगा।" विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी हमलावरों को आतंकी करार दिया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)