डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वतन वापसी की सुगबुगाहट के बीच सियासी हिंसा ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया है। शुक्रवार दोपहर से आधी रात तक नरेल जिले के बेंदरचर गांव में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों व दुकानों पर भीषण हमले हुए, जिसमें करीब 30 आशियाने जलकर खाक हो गए।

बुधवार को एक बाइक रैली पर हमले में बीएनपी से जुड़े दो नेताओं - शाहीन मोल्ला और सोहेल मोल्ला की हत्या कर दी गई थी। इसी के प्रतिशोध में शुक्रवार को भड़की हिंसा में उग्र भीड़ ने पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक, पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान और कृष्णपद घोष के घरों समेत कई दुकानों में लूटपाट कर आग लगा दी।