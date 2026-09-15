बांग्लादेश में अवामी लीग के सात नेताओं को मौत की सजा, 2024 के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के लिए ठहराया गया दोषी

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-2 ने मंगलवार को प्रतिबंधित अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मौत की सजा सुनाई।

इन सात नेताओं को जुलाई विद्रोह के नाम से जाने जाने वाले 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को निर्देशित करने, भड़काने या उसमें मदद करने में कथित भूमिका के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराए जाने के बाद यह सजा सुनाई गई।

अवामी लीग के सात नेताओं को मौत की सजा

जस्टिस मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने इन सात लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया, जिन पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया था।

मौत की सजा पाने वालों में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात शामिल थे।

अन्य चार लोगों में जुबो लीग के चेयरमैन शेख फजले शम्स पराश, इसके महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल, बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन और इसके महासचिव शेख वली आसिफ एनन शामिल थे।

इन सभी सात लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकीलों ने किया, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने 2024 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में यह फैसला सुनाया।

यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाए जाने के लगभग 10 महीने बाद आया है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- BRICS से दूरी, UNGA में मौजूदगी... क्यों भारत के दौरे से हिचक रहे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान?