डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सोमवार को छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेताओं से बातचीत की। यह पार्टी अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध जुलाई-अगस्त, 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों से उभरी थी। हसीना की दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना से बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज है।

बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में देसी बम विस्फोट, आगजनी और हिंसा की खबरों के बीच हसीना-विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहीं राजनीतिक ताकतों के साथ बैठकों की शृंखला में यह पहली बैठक थी। पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में एनसीपी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ढाका स्थित कैबिनेट डिविजन सचिवालय में तारिक रहमान से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रेस सचिव अतिकुर रहमान रुमोन ने बताया कि दोपहर में हुई यह बैठक करीब 40 मिनट चली। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने कहा कि सत्ता से हटाई गई निरंकुश और फासीवादी ताकतों के विरुद्ध सभी लोकतांत्रिक और अधिनायकवाद-विरोधी राजनीतिक ताकतें; अपने राजनीतिक विचारों, मान्यताओं और विचारधाराओं से परे एकजुट हैं।

इस बैठक से पता चलता है कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता के समक्ष चुनौतियां आने पर राजनीतिक ताकतें दलगत संबद्धता और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ सकती हैं। बैठक के बाद एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक संवाद का दायरा मौजूदा राजनीतिक संकट और दिसंबर से जुड़े घटनाक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

विदेश राज्यमंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने इस बीच रायटर से कहा कि हसीना जैसे ही बांग्लादेश में दाखिल होने की कोशिश करेंगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्हें जेल ले जाया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि भारत प्रत्यर्पण संधि का सम्मान करे और उन्हें दोषी के रूप में वापस भेजे।

हसीना को अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। बता दें कि हसीना ने दिसंबर में प्रस्तावित वापसी से पहले नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उनके अनुरोध ठुकरा दिए हैं।दरअसल, हसीना की अवामी लीग के समर्थक इस गतिरोध के कारण सड़कों पर उतर आए हैं।

पार्टी ने इस महीने हसीना की वापसी के समर्थन में एक सप्ताह तक प्रदर्शन और रैलियां करने की घोषणा की थी। इसका समापन 19 नवंबर को देशव्यापी बंद के साथ हुआ। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पिछले 10 दिनों में कम से कम 28 जिलों में पुलिस ने देसी बम विस्फोटों और वाहनों को आग के हवाले करने की दर्जनों घटनाएं दर्ज की हैं। इनमें कई पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल हुए हैं। सरकार ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बल बार्डर गार्ड बांग्लादेश के सैकड़ों जवानों को तैनात किया है।

ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर बंद हों हमले: मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमले बंद करने की मांग की है। इस बैंक की स्थापना उन्होंने ही की थी। प्रेट्र के अनुसार, यूनुस ने सोमवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत से ग्रामीण बैंक की लगभग 100 शाखाओं को पेट्रोल बमों से निशाना बनाया गया है।

हमलों के पैटर्न को देखकर लगता है कि कोई ऊंचे स्तर पर बैठा व्यक्ति अपराधियों को ऐसे हमले करने का निर्देश दे रहा है। उनका इशारा भंग हो चुकी अवामी लीग के नेतृत्व की ओर था। उनका यह बयान चटगांव में गत बुधवार को उनके पुश्तैनी घर में आग लगाने की घटना के बाद आया है।