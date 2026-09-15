Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता, किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 15 Sep 2026 09:42 PM (IST)

दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नई शुरुआत की है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बैठक (फाइल फोटो)

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बैठक (फाइल फोटो)

HighLights

  1. केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में मुलाकात हुई।

  2. बांग्लादेश और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत की।

  3. नियमित बातचीत और संसदीय प्रतिनिधिमंडल आदान-प्रदान पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, ढाका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नई और सकारात्मक शुरुआत की है।

बांग्लादेश की संसद के डिप्टी स्पीकर बैरिस्टर कैसर कमाल और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक के बीच हुई यह मुलाकात दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को नए आयाम देने की एक भावुक और अहम पहल है।

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि में, दोनों नेताओं की यह मुलाकात आपसी रिश्तों को पटरी पर लाने की उत्कंठा को दर्शाती है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बैठक

एक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक में नियमित बातचीत, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और जनता के बीच आपसी मेल-मिलाप को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इस बातचीत के दौरान आपसी हितों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

संबंधों में गर्मजोशी लाते हुए बैरिस्टर कैसर कमाल ने पाकिस्तानी स्पीकर को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया, वहीं सरदार अयाज सादिक ने भी बांग्लादेशी संसदीय नेतृत्व को पाकिस्तान पधारने का न्योता दिया।

यह मुलाकात इस बात की गवाही देती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, संवाद के द्वार खोलकर दिलों की दूरियों को कम करने की उम्मीदें अभी भी जीवित हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में अवामी लीग के सात नेताओं को मौत की सजा, 2024 के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के लिए ठहराया गया दोषी