पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता, किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

डिजिटल डेस्क, ढाका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नई और सकारात्मक शुरुआत की है।

बांग्लादेश की संसद के डिप्टी स्पीकर बैरिस्टर कैसर कमाल और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक के बीच हुई यह मुलाकात दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को नए आयाम देने की एक भावुक और अहम पहल है।