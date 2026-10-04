'तब वह बांग्लादेश की PM थीं...', शेख हसीना के भारत आने पर बोले भारतीय उच्चायुक्त

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने और उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत के रुख पर बड़ा खुलासा हुआ है। ढाका में 'बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन' के दौरान भारत के उच्चायुक्त ने स्पष्ट किया कि शेख हसीना को किसी भारतीय विमान या सेना द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि वह बांग्लादेशी सैन्य विमान से भारत आई थीं।

उच्चायुक्त ने बताया कि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी, तो उस वक्त वह आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा शायद ही कोई दूसरा विकल्प था। एक पड़ोसी के रूप में यह हमारा कर्तव्य था।

सेना या वायु सेना ने नहीं पहुंचाया उच्चायुक्त ने साफ किया कि शेख हसीना को भारतीय वायु सेना या थल सेना द्वारा भारत नहीं लाया गया था, बल्कि वे बांग्लादेशी सैन्य विमान से आई थीं। यदि भारत उन्हें लैंडिंग की अनुमति नहीं देता, तो हालात कुछ और ही हो सकते थे, क्योंकि भारतीय अधिकारी इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति के लिए तैयार नहीं थे।

प्रत्यर्पण पर क्या कहा? इसके अलावा बांग्लादेश से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर उच्चायुक्त ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। चूंकि इसमें अदालतें शामिल हैं, इसलिए इस पर कोई भी निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।