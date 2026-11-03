महंगाई से बेहाल बांग्लादेशी कपड़ा मजदूरों का प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

डिजिटल डेस्क, ढाका। महंगाई के मुकाबले मजदूरी नहीं बढ़ने से बांग्लादेश के कपड़ा मजदूरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से जारी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

राजधानी ढाका के मीरपुर समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बना हुआ है। मंगलवार को मीरपुर में हुई झड़प के बाद पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षाकर्मी बाडी कैमरों के साथ गश्त कर रहे हैं और उनसे मिलने वाले लाइव फुटेज की लगातार समीक्षा की जा रही है। कपड़ा मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग मीरपुर, गाजीपुर, नारायणगंज और आसपास के इलाकों में सुरक्षाबल गश्त कर रहे हैं। बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के अनुसार, गाजीपुर के सोफीपुर, कालियाकैर और कोनाबारी में 10 प्लाटून तैनात की गई हैं। वहीं, नारायणगंज के चासरा इलाके में दो प्लाटून लगाई गई हैं। इस तरह कुल 12 प्लाटून तैनात की गई हैं।

अशुलिया और मीरपुर में भी हालात पर नजर रखी जा रही है। पिछले दो वर्षों से राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे बांग्लादेश में महंगाई और मजदूरी को लेकर कामगारों की नाराजगी लंबे समय से बनी हुई है। अब यह असंतोष सड़कों पर दिखाई दे रहा है।

12,500 टका से 30 हजार करने की मांग कपड़ा मजदूरों की प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल देश में मानक न्यूनतम वेतन 12,500 टका है। मजदूर इसे बढ़ाकर 30 हजार टका करने की मांग कर रहे हैं।