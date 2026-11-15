वेतन बोर्ड की बैठक से पहले बांग्लादेश में भड़का असंतोष, न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन; कई कपड़ा कारखाने बंद

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में रविवार को श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के कारण 13 कारखानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पांच अन्य कारखानों में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई।

यह घटनाक्रम वेतन बोर्ड की संशोधित वेतन संरचना पर विचार-विमर्श के लिए होने वाली बैठक से एक दिन पहले हुआ। गाजीपुर के कोनाबारी और मौचक इलाकों में प्रदर्शनकारी श्रमिकों के जुटने पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कारखाना मालिकों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में 50 इकाइयां बंद रहीं।

श्रमिक पिछले कई सप्ताह से न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका (100 अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर 30,000 टका (240 अमेरिकी डॉलर) करने की मांग कर रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन और कारखानों को बंद किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं।

बांग्लादेश, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है, जहां 40 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह देश की कुल निर्यात आय का 80 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। लंबे समय तक उत्पादन प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ने की आशंका है।

पुलिस और कारखाना मालिकों ने बताया कि गाजीपुर और आसपास के आशुलिया में रेडीमेड कपड़ों के 13 कारखाने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर के कोनाबारी इलाके में श्रमिकों ने रैली निकाली, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर-बितर किया।