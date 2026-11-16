'शेख हसीना की वापसी के लिए भारत ने रखी शर्तें', बांग्लादेश ने दावों को किया खारिज
बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए भारत द्वारा शर्तें रखने की खबरों को खारिज किया है।
HighLights
बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी पर शर्तों को नकारा।
विदेश मंत्री ने कहा रिपोर्टें निराधार, भारत से उम्मीद।
मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत वापसी की संभावना।
डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है, को मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा। उन्होंने हसीना की वापसी से जुड़ी शर्तों की खबरों को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। यह भारत सरकार के किसी जिम्मेदार सूत्र से नहीं आई है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट छाप सकता है। कुल मिलाकर, ऐसी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की ओर से विशेष रूप से उनके विदेश मंत्रालय या खुद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संदेश आता है, तो वे निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे या उसका जवाब देंगे।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, हमारे पास इतना समय नहीं है और न ही हमारी इसमें कोई दिलचस्पी है कि भारत में कहीं और क्या छप रहा है; यह हमारा काम नहीं है।
दूसरी ओर, निर्दलीय सांसद रूमीन फरहाना ने कहा है कि हसीना की वापसी को लेकर मंत्रियों और प्रधानमंत्री के एक सलाहकार के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध केवल शेख हसीना से कहीं अधिक व्यापक हैं।