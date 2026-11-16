'शेख हसीना की वापसी के लिए भारत ने रखी शर्तें', बांग्लादेश ने दावों को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है, को मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा। उन्होंने हसीना की वापसी से जुड़ी शर्तों की खबरों को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। यह भारत सरकार के किसी जिम्मेदार सूत्र से नहीं आई है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट छाप सकता है। कुल मिलाकर, ऐसी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की ओर से विशेष रूप से उनके विदेश मंत्रालय या खुद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संदेश आता है, तो वे निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे या उसका जवाब देंगे।