डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रस्तावित वतन वापसी से पहले देश में बढ़ती लूटपाट और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ पीएम तारिक रहमान की चेतावनी का समर्थन करते हुए विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इनके पीछे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है।

कबीर ने कहा कि हमलावर घटना के बादे भागते समय जय बांग्ला के नारे लगाते हैं, जो उनके भागने का प्रतीक बन गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कबीर ने सरकार की सख्त नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घटनाओं को अंजाम देनेवाले छोटे आतंकी समूह बांग्लादेश में बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम फेंकनेवाले आतंकी और चरमपंथी समूहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।