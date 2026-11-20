डिजिटल डेस्क, कैनबरा। लोग अपने लाइफ पार्टनर को प्रपोज किसी कैफे में करते हैं या किसी दूसरे विशेष स्थान पर। लेकिन हाल ही में पार्टनर को प्रपोज करने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जब संसद में ही सांसद ने अपनी प्रेमिका को अंगूठी पहनाई।

ऑस्ट्रेलियाई सांसद जॉर्डन लेन ने गुरुवार को न्यू साउथ वेल्स संसद में अपने विदाई भाषण के दौरान अपनी लंबे समय से पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज किया। पार्लियामेंट में सांसद ने किया प्रपोज लिबरल पार्टी के सांसद जॉर्डन लेन ने न्यू साउथ वेल्स (NSW) विधानसभा में अपने विदाई भाषण के दौरान कहा, 'अध्यक्ष महोदय, राइड (Ryde) के सदस्य के रूप में मेरा आखिरी सवाल मेरी प्रिय नताली के लिए है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?'

जॉर्डन लेन की पार्टनर नताली पब्लिक गैलरी से यह सब देख रही थीं। उन्होंने जॉर्डन के शादी के प्रपोजल को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। नताली की हां के साथ ही सदन में तालियां गूंज उठीं। जॉर्डन लेन ने उनकी उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई और उन्हें किस किया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि इस पल को आधिकारिक रिकॉर्ड (हंसार्ड) में दर्ज किया जाए। जॉर्डन लेन ने अपनी प्रेमिका नताली के प्रपोजल स्वीकार करने के बाद सदन में कहा, 'मैं हंसार्ड (संसदीय रिकॉर्ड) में दर्ज कराना चाहूंगा कि उन्होंने हां कहा है।' इस मौके में शामिल होते हुए, NSW विधानसभा के अध्यक्ष ग्रेग पाइपर ने कहा, '58वीं संसद को प्यार की संसद' के रूप में याद किया जाएगा।' सांसद के तौर पर जॉर्डन का आखिरी भाषण यह प्रस्ताव तब आया जब लेन राइड के सांसद के तौर पर अपना आखिरी भाषण दे रहे थे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि वे मार्च 2027 के राज्य चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।