डिजिटल डेस्क, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बुधवार को एक नया और सख्त ऑनलाइन सुरक्षा कानून पारित कर दिया है।

इस कानून के तहत, यदि बड़ी टेक कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर संभावित ऑनलाइन नुकसान को रोकने में विफल रहती हैं, तो उन पर अरबों डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस कानून से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप का खतरा बढ़ जाएगा।

क्या है डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर एक्ट?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बयान के अनुसार, डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर एक्ट के तहत बड़ी टेक कंपनियों को किसी भी तरह का नुकसान होने से पहले ही उसके जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।

यह कानून 2022 में पारित यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट और उसके एक साल बाद बने ब्रिटेन के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के समान है। यह नया कानून गेम्स, एप्स और एआई चैटबॉट्स सहित सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक तय करता है। इसके तहत कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री और व्यवहार से बचाएं। बच्चों और युवाओं की जीत: प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लेबर पार्टी की सरकार ने बहुमत के साथ इस विधेयक को 43 के मुकाबले 97 मतों से पारित किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संसद में कहा कि यह कानून हमारे बच्चों और समाज को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे बच्चों और युवाओं की जीत है। जब डिजिटल दुनिया नई थी, तब इन खतरों का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब डिजिटल दुनिया परिपक्व हो गई है, तो इन खतरों को आसानी से पहचाना और ठीक किया जा सकता है। वैश्विक कमाई का 5% तक लग सकता है जुर्माना सीनेट में किसी भी दल के पास बहुमत न होने के कारण सरकार ने मंगलवार को ग्रीन्स पार्टी के साथ समझौता किया, जिसके बाद सीनेट में यह बिल 23 के मुकाबले 36 मतों से पास हो गया।

ग्रीन्स पार्टी के संशोधनों के बाद नियम तोड़ने पर अधिकतम जुर्माने की राशि को सरकार के शुरुआती प्रस्ताव 10.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़ाकर टेक कंपनी की ग्लोबल रेवेन्यू का 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है। ग्रीन्स की मुख्य वार्ताकार सारा हैनसन-यंग ने कहा कि आज आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों और उनके बच्चों की सुरक्षा व भलाई को बड़ी टेक कंपनियों के मुनाफे से ऊपर रखा गया है। टेक कंपनियों को मेरा संदेश है कि वे अपने प्लेटफॉर्म सुरक्षित बनाएं, वरना हम उन्हें कोर्ट में देखेंगे।

विपक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने इस कानून को तानाशाही करार दिया और कहा कि यदि 2028 के चुनाव में उनकी कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी जीतती है, तो वे इस कानून को रद कर देंगे।