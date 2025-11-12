मधुमक्खी के सिर पर सींग देखी है? ऑस्ट्रेलिया में 'लूसिफर' को देखकर वैज्ञानिक भी चौंके

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसके सिर पर सींग है। अपनी अद्भुत बनावट की वजह से यह मधुमक्खी काफी चर्चा में है। वैज्ञानिकों ने नेटफ्लिक्स के शो से प्रेरित होकर इस मधुमक्खी को 'लूसिफर' नाम दिया है।

सोमवार को हाइमेनोप्टेरा जनरल में छपी एक स्टडी के अनुसार, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में स्थित गोल्डफील्ड्स जंगलों में वैज्ञानिक विलुप्ती की कगार पर मौजूद कुछ जंगली फूलों का सर्वेक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें 'मेगाचाइल लूसिफर' नामक मधुमक्खी मिली थी।

क्यों दिया 'लूसिफर' नाम? स्टडी करने वाले मुख्य लेखक किट प्रेंडगैस्ट के अनुसार, यह एक मादा मधुमक्खी है, जिसके सिर पर अनोखी सींग देखने को मिली है। शैतान जैसी सींगों की वजह से ही इसका नाम 'लूसिफर' रखा गया है।

किट प्रेंडगैस्ट के अनुसार, इस मधुमक्खी के बारे में लिखते समय मैं नेटफ्लिक्स का शो 'लूसिफर' देख रहा था। मुझे लगा यह नाम इस मधुमक्खी पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। वैज्ञानिकों की नई खोज प्रेंडगैस्ट का कहना है कि मधुमक्खी का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया, जिससे पता चला कि वैज्ञानिकों ने अभी तक जितनी भी मधुमक्खियां खोजी हैं, उनमें से किसी भी मधुमक्खी से इसका डेटा मैच नहीं कर रहा है। यह एक नई खोज है।

सींग पर चल रही रिसर्च 'लूसिफर' के सिर पर लगे सींग लगभग 0.9 मिलीमीटर लंबे हैं। वो इन सीगों से ही फूलों तक पहुंचती हैं। घोंसलों की सुरक्षा के लिए भी वो अपने सींगों का ही इस्तेमाल करती है। हालांकि, अभी इस मधुमक्खी पर स्टडी चल रही है। शोध पूरा होने के बाद ही इसके सींगों का सही इस्तेमाल पता चल सकेगा।