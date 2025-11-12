Video: अर्जेंटीना की राजधानी में ट्रेन हादसा, पटरी से नीचे उतरीं 3 बोगियां; 20 घायल
Argentina Train Accident: अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लिनियर्स रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें धीमी गति से चल रही ट्रेन बेपटरी हो गई। इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी के कारण हुई इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 9 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा ब्यूनस आयर्स के लिनियर्स रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब धीमी रफ्तार से चल रही एक ट्रेन अचानक बेपटरी गई।
सारमिएंटो लाइन पैसेंजर ट्रेन की तीन बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। हादसे के बाद इस पूरे रूट पर ट्रेन सेवा ठप पड़ गई। यह हादसा इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी के कारण हुआ है।
कैसे हुआ हादसा?
दरअसल इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक स्विच को नियंत्रित करता है। इसके खराब होने के कारण धीमी रफ्तार में चलने के बावजूद ट्रेन का पहिया पटरी से खिसक गया और 3 कोच बेपटरी हो गए। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें ट्रेन हादसे को होते हुए देखा जा सकता है।
| Se descarrila un tren de pasajeros en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/v2SnYf5D6P— Luis Barranco (@BarrancoAnaya) November 12, 2025
कोच में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला
हादसे के बाद पूरी ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई थी। कई यात्री ट्रेन के कोच में फंसे हुए थे। हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को कोच से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने कैस्टेलर और मोरेना स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं रोक दी थी।
9 घायल अस्पताल में भर्ती
मामले की जानकारी देते हुए रेलवे प्रशासन ने कहा, इस घटना में 20 यात्री घायल थे। 11 का मौके पर ही इलाज कर दिया गया था। वहीं, 9 यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
