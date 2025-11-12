Video: अर्जेंटीना की राजधानी में ट्रेन हादसा, पटरी से नीचे उतरीं 3 बोगियां; 20 घायल

कोच में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला

हादसे के बाद पूरी ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई थी। कई यात्री ट्रेन के कोच में फंसे हुए थे। हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को कोच से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने कैस्टेलर और मोरेना स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं रोक दी थी।

9 घायल अस्पताल में भर्ती

मामले की जानकारी देते हुए रेलवे प्रशासन ने कहा, इस घटना में 20 यात्री घायल थे। 11 का मौके पर ही इलाज कर दिया गया था। वहीं, 9 यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।