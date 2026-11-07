नीदरलैंड: एम्स्टर्डम में माइक्रोसॉफ्ट की डेटा सेंटर साइट पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के बाहरी इलाके में माइक्रोसॉफ्ट के एक बड़े डेटा सेंटर निर्माण स्थल पर शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने घुसपैठ कर हमला किया। यह घटना कुछ महीने पहले उसी जगह पर एसिड मिश्रण भरे गुब्बारे फेंके जाने के बाद हुई है। दंगा पुलिस बुलाई गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

यह साइट स्लॉटरडिज्क के पास एम्स्टर्डम के पश्चिमी बंदरगाह क्षेत्र में है, जहां तीन इमारतों वाला विशाल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। पूरा कॉम्प्लेक्स माइक्रोसॉफ्ट को लीज पर दिया जाएगा। प्रत्येक टावर 85 मीटर ऊंचा होगा। क्या हुआ? रॉयटर के अनुसार करीब 100 लोग साइट की सीमा में घुस गए। कार्यकर्ता समूह ‘गीफ टेगेनगास’ के प्रवक्ता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि करीब 500 प्रदर्शनकारी अंदर घुसे और सैकड़ों और बाहर रहे। कुछ लोगों ने बाड़ काटकर या तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जबकि कुछ ने निर्माण क्रेन पर चढ़कर बैनर लगाए।

पुलिस ने पहले प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। शहर के मेयर ने सभा पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस लाइन तोड़कर साइट की ओर बढ़ गए। प्रदर्शन क्यों? ‘गीफ टेगेनगास’ समूह डेटा सेंटर के निर्माण को स्थायी रूप से रोकने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि पूरा होने के बाद यह सेंटर एम्स्टर्डम के सभी घरों जितनी बिजली खपत करेगा, जिससे बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ेगा और 30,000 नियोजित घरों का निर्माण प्रभावित हो सकता है।

समूह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा खपत और अन्य मुद्दों का हवाला देता है। यह प्रदर्शन यूरोप भर में 6 और 7 नवंबर को बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर विरोधी कार्रवाइयों का हिस्सा था। पहले भी हमला जुलाई में एक्सटिंक्शन रिबेलियन के कार्यकर्ताओं ने उसी साइट पर पेंट और एसिड मिश्रण (हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नमक आदि) भरे गुब्बारे फेंके थे। उनका दावा था कि इससे कंक्रीट और स्टील को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन निर्माण कंपनी ने कहा कि इससे कोई असर नहीं पड़ा।