डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गुरुवार को दो अहम बयान आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस की ओर से नए बड़े हमले की चेतावनी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूरोप में सैन्य आक्रामकता खत्म करने को कहा है।

जेलेंस्की की चेतावनी जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के पास जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में देश पर नया बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। अपने रात्रि संबोधन में उन्होंने लोगों से मिसाइल खतरे के अलार्म पर ध्यान देने की अपील की और रूस को चेताया कि यूक्रेन जो कुछ नष्ट हुआ है उसे दोबारा बनाएगा और हर हमले का जवाब देगा। इस हफ्ते यह राष्ट्रपति की ओर से जारी दूसरी ऐसी चेतावनी है। एबीसी न्यूज के अनुसार जेलेंस्की ने ऊर्जा ढांचे पर और रूसी हमलों की आशंका भी जताई है। ट्रंप का बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना रुख बदलते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूरोप से सेना हटाने के लिए कहा है। यूरोप से ट्रंप का आशय यूक्रेन के उन हिस्सों से है जो लगभग पांच वर्ष की लड़ाई में रूस ने जीते हैं। शांति समझौते के लिए ट्रंप ने इन हिस्सों से रूसी सेना की वापसी को जरूरी बताया है। कहा कि रूसी सेना के पूर्व स्थिति में लौटते ही शांति समझौता हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा।