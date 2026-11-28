डिजिटल डेस्क, तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना में शनिवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। हजारों लोग प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

यह सरकार विरोधी प्रदर्शनों की एक लंबी शृंखला में ताजा घटना है। इसकी शुरुआत अल्बानिया के दक्षिणी तट पर एक बड़े लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट के विरोध से हुई थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर द्वारा स्थापित एक निवेश फर्म से जुड़ा है।

प्रदर्शनकारी तिराना के मुख्य स्कैंडरबेग स्क्वायर में इकट्ठा हुए और इस्तीफा दो के नारे लगाए।प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के कुछ छोटे समूहों ने अलग होकर मार्च के रास्ते में पड़ने वाली सरकारी इमारतों की खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी फेंके।

पत्थर फेंकने वाले और सड़क पर लगे कैमरों और सरकारी इमारतों की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस रैली के लिए अल्बानिया के लोग देश भर से और विदेशों से भी तिराना पहुंचे।