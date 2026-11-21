डिजिटल डेस्क, मनीला। एयर न्यूगिनी के सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर की जान पर तब बन आई जब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। राहत की बात ये रही की शनिवार को हुई ये इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित रही जिसके बाद पैसेंजरों ने राहत की सांस ली।

मिली जानकारी के अनुसार प्लेन के इंजन में आग का पता चला जिसके बाद एविएशन अधिकारियों में हड़कंप मच गई। किसी तरह प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग हुई जिसके बाद सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बड़ी अनहोनी से बच गए।

146 यात्री थे प्लेन में सवार फिलीपींस के एविएशन अधिकारियों ने बताया कि एयर न्यूगिनी के जिस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसमें उस वक्त 146 यात्री और क्रू मेंबर थे। ये प्लेन हांगकांग से पापुआ न्यू गिनी जा रहा था। शनिवार को दक्षिणी फिलीपींस के एक शहर में सुरक्षित तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

रूट से भटकने किया दावा फिलीपींस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि बोइंग 767-383ER के अपने रूट से भटक गया था। इसके बाद दावाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इमरजेंसी स्लाइड के जरिए 137 पैसेंजर और नौ क्रू मेंबरों को उतारा गया। इस प्रक्रिया में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

पायलट को दिखी इंजन में चिंगारी पायलटों ने बताया कि उन्हें एक इंडिकेटर के जरिए दाहिने इंजन में संभावित चिंगारी या आग का पता चला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ फिलीपींस के प्रवक्ता एरिक अपोलोनियो ने बिना अधिक जानकारी दिए कहा कि उन्होंने सेफ्टी प्रोसीजर अपनाए और आधी रात के तुरंत बाद दावाओ में बिना किसी शेड्यूल के लैंडिंग करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में पायलटों की बातें भी शामिल होंगी।