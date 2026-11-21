पेरू में लगे भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग; कई इमारतों में आई दरार
पेरू में शुक्रवार को 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके तेज झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए। झटकों के बाद घबराए लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए।
HighLights
भूकंप के झटके इतने तेज थे कि राजधानी लीमा में अफरा-तफरी मच गई
जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की है
रॉयटर, लीमा। मध्य पेरू में शुक्रवार को 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके तेज झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए। झटकों के बाद घबराए लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए।
जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की है। पेरू के भूभौतिकीय संस्थान के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र एंडीज क्षेत्र के जूनिन में जमीन से 129 किलोमीटर की गहराई पर था।
संसद भवन से बाहर निकले सांसद
भूकंप के झटके इतने तेज थे कि राजधानी लीमा में अफरा-तफरी मच गई। टेलीविजन फुटेज में देखा गया कि झटकों के बाद सांसद देश के संसद भवन (कांग्रेस बिल्डिंग) से बाहर निकलते नजर आए।
राहत की बात यह है कि अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भूकंप के बाद किसी भी तरह की सुनामी की चेतावनी या खतरे से इनकार किया है।