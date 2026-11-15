मनीला में शुरू हुआ आसियान का 49वां शिखर सम्मेलन, पहले दिन म्यांमार की सशर्त वापसी पर बनी सहमति

डिजिटल डेस्क, मनीला। पश्चिम एशिया के सुलगते युद्ध, म्यांमार के गृहयुद्ध और दक्षिण चीन सागर के जटिल क्षेत्रीय विवादों के साए में फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का 49वां वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का पहला दिन कूटनीतिक और भू-राजनीतिक हलचलों से भरपूर रहा।

रविवार को जहां एक ओर म्यांमार के सैन्य प्रशासन के लिए कड़े प्रतिबंधों के बीच एक सशर्त और चरणबद्ध तरीके से वापसी के रास्ते खुले, वहीं दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता को तय समय सीमा में पूरा न कर पाने की बात भी खुलकर स्वीकार की गई।

म्यांमार की राजनीतिक बहाली पर टिकी निगाहें सम्मेलन के पहले दिन बंद कमरे में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद, फिलीपींस की विदेश मामलों की मंत्री थेरेसा लाजारो ने स्पष्ट किया कि यदि म्यांमार का सैन्य प्रशासन आसियान के पांच सूत्रीय शांति समझौते पर वास्तविक और ठोस प्रगति दिखाता है, तो क्षेत्रीय ब्लॉक म्यांमार की पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को धीरे-धीरे बहाल करने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, हिंसा और बमबारी का दौर जारी रहने के कारण म्यांमार के शीर्ष नेतृत्व मिन आंग ह्लाइंग को इस बार भी सम्मेलन से दूर रखा गया और उनकी जगह विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ने देश का प्रतिनिधित्व किया। दक्षिण चीन सागर और क्षेत्रीय मुद्दों पर मंथन एक तरफ जहां आसियान और चीन ने लंबे समय से अटके दक्षिण चीन सागर आचार संहिता के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अपनी सहमति जता दी है, वहीं फिलीपींस की अध्यक्षता समाप्त होने से पहले इस समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य चूक गया है।

अब वार्ता की कमान अगले अध्यक्ष सिंगापुर को सौंपी जाएगी। इसके अलावा, पहले दिन की बैठकों में इंडोनेशिया के जंगलों में लगने वाली आग से उत्पन्न होने वाले सीमा पार धुंध के संकट पर भी गंभीर चिंता जताई गई और इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

मनीला दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर मनीला रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा से भारत-आसियान और समुद्री सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयां मिलने की पूरी उम्मीद है। वह 17 नवंबर को आधिकारिक तौर पर आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

उधर, आसियान समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भागीदारी सबसे बड़ा आकर्षण है। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में मिली हार और घरेलू राजनीतिक दबावों के बीच ट्रंप की यह यात्रा उनकी राजनीतिक साख को पुनर्जीवित करने की एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश है।