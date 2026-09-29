23 मौत, 7 लाख लोग प्रभावित... 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद थाईलैंड में बाढ़ ने मचाई तबाही

डिजिटल डेस्क, बैंकॉक। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सरकार ने आज मंगलवार को जानकारी दी है कि बाढ़ की वजह से बैंकॉक में चार और लोगों की मौत हो गई है।

आपदा रोकथाम और शमन विभाग (DDPM) के मुताबिक, इन चार लोगों की मौत से बाढ़ के चलते थाइलैंड में मरने वालों की संख्या 23 पहुंच गई है। बैंकॉक में में बाढ़ से करीब सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

बैंकॉक में बाढ़ ने मचाई तबाही

बैंकॉक में 48 घंटों तक लगातार इतनी तेज बारिश हुई कि तीन दिन बाद भी कुछ हिस्सों में पानी भरा रहा। अधिकारियों के मुताबिक, शहर में आपदा घोषित किए जाने के साथ ही स्कूल बंद कर दिए। वहीं राजधानी में 230 से ज्यादा शेल्टर होम में लगभग 7,000 लोग रुके हुए थे।

DDPM ने एक बयान में कहा कि बाढ़ ने थाईलैंड के 77 प्रांतों में से 29 को प्रभावित किया है। विभाग ने बताया कि बैंकॉक में चार लोगों की मौत हुई है। बैंकॉक और समुद्र के बीच स्थित समुत प्राकान में आठ लोगों की और पूर्वी प्रांत सा काएओ में छह लोगों की मौत हुई है।