23 मौत, 7 लाख लोग प्रभावित... 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद थाईलैंड में बाढ़ ने मचाई तबाही
थाईलैंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत ...और पढ़ें
HighLights
थाईलैंड में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत।
बैंकॉक में 7 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित।
48 घंटे की बारिश के बाद राहत कार्य जारी, पानी निकासी में समय।
डिजिटल डेस्क, बैंकॉक। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सरकार ने आज मंगलवार को जानकारी दी है कि बाढ़ की वजह से बैंकॉक में चार और लोगों की मौत हो गई है।
आपदा रोकथाम और शमन विभाग (DDPM) के मुताबिक, इन चार लोगों की मौत से बाढ़ के चलते थाइलैंड में मरने वालों की संख्या 23 पहुंच गई है। बैंकॉक में में बाढ़ से करीब सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
बैंकॉक में बाढ़ ने मचाई तबाही
बैंकॉक में 48 घंटों तक लगातार इतनी तेज बारिश हुई कि तीन दिन बाद भी कुछ हिस्सों में पानी भरा रहा। अधिकारियों के मुताबिक, शहर में आपदा घोषित किए जाने के साथ ही स्कूल बंद कर दिए। वहीं राजधानी में 230 से ज्यादा शेल्टर होम में लगभग 7,000 लोग रुके हुए थे।
DDPM ने एक बयान में कहा कि बाढ़ ने थाईलैंड के 77 प्रांतों में से 29 को प्रभावित किया है। विभाग ने बताया कि बैंकॉक में चार लोगों की मौत हुई है। बैंकॉक और समुद्र के बीच स्थित समुत प्राकान में आठ लोगों की और पूर्वी प्रांत सा काएओ में छह लोगों की मौत हुई है।
बैंकॉक के दक्षिण-पूर्व में स्थित चंथाबुरी और राजधानी के उत्तर में स्थित दो प्रांतों अयुथ्या और साराबुरी में भी कुछ लोगों की दर्ज की गई।
बैंकॉक से सामने आई तस्वीरों में गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दीं। स्वर्ण भूमि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्रियों की लंबी कतारें नजर आईं। बाढ़ के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई।
राहत और बचाव कार्य जारी
थाईलैंड में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन बैंकॉक के कई निवासियों का कहना है कि इस साल की बाढ़ पिछली बाढ़ों की तुलना में ज्यादा गंभीर लग रही है।
यह शहर पहले दलदली जमीन पर बसाया गया था और यहां नहरों का जाल बिछा हुआ है। बारिश के कारण इनमें से कई नहरें बुरी तरह उफान पर हैं।
पंपिंग स्टेशन कई दिनों से अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपुंट ने रविवार को कहा कि पानी को पूरी तरह से निकलने में एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बारिश के मौसम की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति भी बढ़ेगी।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
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