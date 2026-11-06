नेतन्याहू को झटका, पीएम पद के लिए आइजेनकोट को मिला 67 सांसदों का समर्थन; लेकिन सरकार गठन पर फंसा पेच

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा कि वह रविवार को यह घोषणा करेंगे कि नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। यह फैसला विपक्ष के गादी आइसेनकोट को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में समर्थन मिलने के बाद लिया गया है।

27 अक्टूबर के चुनाव के बाद, गुरुवार को हर्जोग ने राजनीतिक दलों के साथ दूसरे दिन भी बातचीत की। इस चुनाव में न तो नेतन्याहू और न ही आइसेनकोट बहुमत के लिए जरूरी वोट हासिल कर पाए हैं। अब हर्जोग फैसला लेंगे, लेकिन परंपरा के अनुसार जनादेश उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे संसद के ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। 67 सदस्यों ने आइसेनकोट को चुना, 46 ने नेतन्याहू के पक्ष में राय दी, जबकि सात सदस्यों ने कोई विकल्प नहीं चुना।

हर्जोग ने क्या कहा? हर्जोग ने गुरुवार को कहा, "परामर्श के नतीजे भले ही स्पष्ट लगें, लेकिन कानून के तहत मुझे यह तय करने का अधिकार है कि सरकार बनाने की क्षमता किसमें है। गुटों के बीच और खुद गुटों के भीतर एक-दूसरे के फैसलों को रोकने (वीटो करने) की स्थिति को देखते हुए, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, मैं पार्टी के कुछ नेताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत करके सीधे और जल्दी ही इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। आइसेनकोट ने क्या कहा? आइसेनकोट की यशार पार्टी ने गुरुवार को कहा कि इजरायल के नागरिकों ने बदलाव को चुना है और निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू तथा उनकी सरकार में अपना पूरा अविश्वास जताया है। साथ ही, पार्टी ने तत्काल एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार के गठन की मांग की, जो इजरायल के सभी नागरिकों के लिए काम करना शुरू करे।

अरब पार्टियों ने दिया आइसेनकोट को समर्थन चुनाव में दो अरब पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीती हैं। अगर आइसेनकोट का विपक्ष उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है तो वे किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। गुरुवार को दोनों अरब पार्टियों ने कहा कि वे आइसेनकोट का समर्थन कर रहे हैं।

हालांकि, आइसेनकोट के खेमे में शामिल एक और पार्टी दक्षिणपंथी इजरायल बेइटेनू ने कई बार यह संकेत दिया है कि वह ऐसी किसी सरकार में शामिल नहीं होगी जो अरब पार्टियों के समर्थन पर टिकी हो। पार्टी नेता एविग्डोर लिबरमैन ने इसका एक कारण यह बताया कि अरब पार्टियों ने हमास को स्पष्ट रूप से आतंकी समूह मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इन पार्टियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की कई बार निंदा की है।

क्या है समीकरण? इस बीच, नेतन्याहू का समर्थन करने वाली यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने हर्जोग के साथ हुई अपनी बैठक में नेतन्याहू को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने आइसेनकोट का पक्ष भी नहीं लिया।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में बताया कि पार्टी ने नेसेट (120 सदस्यीय संसद) के किसी भी सदस्य को सरकार बनाने के लिए अनुशंसित न करने का फैसला किया है। बता दें कि इस 120 सदस्यीय संसद में यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने सात सीटें जीती हैं।

एक अन्य अति-रूढ़िवादी पार्टी शास के साथ मिलकर उन्होंने धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से मिली छूट को बनाए रखने पर जोर दिया है। नेतन्याहू ने इस छूट को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसे कानून का रूप नहीं दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई अन्य इजरायली लोग इससे काफी नाराज हैं, खासकर तब जब गाजा, लेबनान और ईरान में चल रहे युद्धों के कारण रिजर्व सैनिकों को बार-बार सैन्य सेवा पर जाना पड़ रहा है।

यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म पार्टी के सांसद इसाक पिंद्रस ने कहा, "अगली सरकार चाहे जो भी बने, हमारा सबसे पहला काम तोराह छात्रों की स्थिति को स्पष्ट करना होगा।" आइसेनकोट सैन्य सेवा से छूट समाप्त करने पर अड़े हुए हैं। उनके कुछ विपक्षी सहयोगियों ने अति-रूढ़िवादी समुदाय की आलोचना की है और उन्हें राज्य पर बोझ बताया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूनाइटेड तोराह यहूदी धर्म की रणनीति का मुख्य उद्देश्य नेतन्याहू को दंडित करना और यह दिखाना है कि उनके वोटों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जबकि अगर वह सरकार बनाते हैं तो वे फिर भी उसमें सेवा करेंगे।

अरब पार्टियों का अहम किरदार एक बार जब हर्जोग किसी सांसद को सरकार बनाने का काम सौंप देंगे तो उस व्यक्ति के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा और जरूरत पड़ने पर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। अगर वह सांसद ऐसा करने में असफल रहता है तो हर्जोग किसी और को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे।

नई संसद में नेतन्याहू के गुट के पास 53 सीटें हैं, जबकि आइसेनकोट के गुट के पास 48 सीटें हैं। अरब-बहुसंख्यक पार्टियों ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। इसके पीछे नेतन्याहू की कट्टर-दक्षिणपंथी सरकार के प्रति गुस्सा, कुछ मंत्रियों द्वारा नस्लवाद को बढ़ावा देने की पुरानी शिकायतें और अरब-इजरायली नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार जैसे कारण रहे हैं।