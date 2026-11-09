यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया, दूतावास ने जताया आभार

डिजिटल डेस्क, दुबई। यमन में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि पिछले दो हफ्तों से यमन के होदेइदाह और सना में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

19 भारतीय नाविक बचाए गए

दूतावास ने कहा, 'सभी नाविक सुरक्षित हैं, उनकी सेहत ठीक है और वे भारत वापस आ रहे हैं। हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में बहुमूल्य सहयोग और लगातार समर्थन देने के लिए दूतावास सभी संबंधित लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है।'

यह बचाव अभियान ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ दिन पहले ही भारत ने बताया था कि यमन के तट के पास एक घटना में शामिल नौका पर सवार 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षित निकाले गए 19 नाविकों में वे 14 लोग भी शामिल हैं या नहीं।

14 भारतीय नागरिक को हूतियों ने बचाया भारतीय मिशन ने 23 अक्टूबर को बताया था कि होदेइदाह के पास एक नौका पर सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए दूतावास संबंधित पक्षों के संपर्क में है।