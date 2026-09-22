155 बच्चों की मौत, 15 हजार से ज्यादा लापता... बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के हैरान करने वाले आंकड़े

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्थानीय मीडिया ने एक मानवाधिकार संगठन का हवाला देते हुए बताया कि इस साल जनवरी से अगस्त के दौरान बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं में 155 बच्चों की मौत हुई।

बांग्लादेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच देश भर में अपहरण के बाद हत्या, रेप, शारीरिक शोषण और हिंसा की अन्य घटनाओं इन बच्चों की जान गई है। बांग्लादेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन 'एन ओ सालिश केंद्र' (ASK) ने बताया कि इस साल के पहले आठ महीनों में लापता हुए 36 बच्चों के शव बरामद किए गए, जबकि 68 बच्चों की मौत शारीरिक शोषण के कारण और 49 बच्चों की मौत परिवार से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में हुई।