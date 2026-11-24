डिजिटल डेस्क, तेहरान। यूएई के खोर फक्कन के पास लंगर डाले हुए एक बल्क कैरियर से एक अज्ञात वस्तु टकरा गई, जिससे जहाज में आग लग गई। यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार, यह घटना खोर फक्कन से 23 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में डिब्बा आउटर पोर्ट लिमिट्स से हुई।

अज्ञात वस्तु जहाज के बाईं और टकराई। इस हादसे में अभी तक किसी से हताहत होने की खबर नहीं है। दावों की नहीं हुई पुष्टि यह समुद्री घटना ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उस दावे के ठीक एक दिन बाद सामने आई हैं, जिसमें कहा गया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन टैंकर नौसैनिक बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर जल उठे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, आईआरजीसी ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के बावजूद इन जहाजों में विस्फोट हुए, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

IRGC ने दी सख्त चेतावनी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शिपिंग कंपनियों और जहाज कमांडरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अनधिकृत रास्तों का इस्तेमाल या समुद्री चेतावनियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईआरजीसी ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सुरक्षा का यह मतलब नहीं है कि जहाज उनके नौसैनिक ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के निर्देशों का उल्लंघन करें। इसे हमलावर ताकतों के साथ मिलीभगत मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते इस समुद्री तनाव के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। वाशिंगटन में कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आठवें कतर-अमेरिका रणनीतिक संवाद की सह-अध्यक्षता की।