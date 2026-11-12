UAE में बड़ा सड़क हादसा: बेकाबू ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर, कई लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, दुबई। UAE में शेख खलीफा बिन जायद रोड पर आधी रात को बड़ा हादसा हो गया, यहां एक ट्रक और कई अन्य गाड़ियों के बीच टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

यह हादसा UAE के फुजैराह अमीरात के के पास हुआ, जिसके बाद पुलिस, एंबुलेंस सेवा और सिविल डिफेंस की विशेष टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों पहुंचाया गया। टीमों ने दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी कदम उठाए। यूएई में बड़ा सड़क हादसा 'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, फुजैराह पुलिस जनरल कमांड ने बताया कि अधिकारियों ने हादसे का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद, फुजैराह पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे इस घटना के बारे में कोई अफवाह या बिना पुष्टि की गई जानकारी न फैलाएं। यह चेतावनी विशेष रूप से मृतकों और घायलों की संख्या, और उनके राष्ट्रीयता से जुड़े दावों के संबंध में थी।