एपी, रियाद। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन में हूती के नियंत्रण वाले इलाकों में बुधवार को बड़े हमले किए हैं। हूती ने इन हमलों में 17 लोगों के मारे जाने और 15 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है।

कहा है कि आमजनों पर किए गए इन हमलों का बदला लिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब ने हूती की दागी गई दो क्रूज मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलीकी ने बताया है कि ताजा हमले में हूती की सुरंगों और ड्रोन व मिसाइलों के भंडारों को निशाना बनाया गया है। हवाई हमलों में सना और उसके आसपास के 60 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त आमरान, सादा और होदेदा के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हुए परमाणु समझौते पर संतोष जताया है। कहा है कि सऊदी अरब में यूरेनियम की शोधन प्रक्रिया के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था है, जो संतोषजनक है।