नेतन्याहू के भाषण के दौरान संसद में हंगामा, पत्नी सारा नेतन्याहू और पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट के बीच हुई तीखी बहस

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल की संसद में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू और उनके राजनीतिक विरोधी नफ्ताली बेनेट के बीच तीखी झड़प हो गई। यह वाकया तब हुआ जब पीएम नेतन्याहू संसद में देश की एकता की बात कर रहे थे।

घटना के वीडियो फुटेज में सारा नेतन्याहू और बेनेट के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। हंगामा इतना तेज था कि प्रधानमंत्री का ध्यान भी इस ओर गया; अपना भाषण देते समय नेतन्याहू ने सामने की पंक्ति की ओर देखा।

क्या था पूरा विवाद? प्रधानमंत्री नेतन्याहू संसद को संबोधित कर रहे थे, तभी पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने बीच में टोकते हुए कुछ तीखे सवाल खड़े कर दिए। बेनेट ने नेतन्याहू के सलाहकारों पर लगे आरोपों, कतर के साथ उनके संबंधों और 7 अक्टूबर को हुए हमलों की जांच को लेकर जवाब मांगा।

बात सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि भड़की हुई सारा नेतन्याहू भी अपनी सीट से उठकर बहस में कूद पड़ीं और बेनेट पर चिल्लाने लगीं। संसद के भीतर सबके सामने हुए इस हंगामे को देखकर खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अपना भाषण रोककर सामने की पंक्तियों की तरफ देखने लगे, जबकि टकराव जारी रहा।