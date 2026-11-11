अबू धाबी में शांति की पहल: अमेरिका की मध्यस्थता में आमने-सामने आए रूस और यूक्रेन; 4 घंटे चली वार्ता

एपी, अबूधाबी। लगभग पांच वर्ष से चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म कराने के सिलसिले में मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबूधाबी में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। करीब नौ महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच हुई वार्ता करीब चार घंटे चली।

वार्ता के पहले दिन रूस की चिंता अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो को लेकर थी तो यूक्रेन की चिंता युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी को लेकर थी। यूक्रेन चाहता है कि मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद उसे ऐसी गारंटी मिले जिससे भविष्य में रूस के फिर से हमले का खतरा न रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिपक्षीय वार्ता बुधवार को भी होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी के तौर पर यूक्रेनी धरती पर सहयोगी देशों की सैन्य तैनाती चाहता है जबकि रूस इसका विरोधी है। रूस इसे एक तरह से नाटो देशों की सैन्य तैनाती के तौर पर देखता है जो 2022 में यूक्रेन पर उसके हमले का सबसे बड़ा कारण था।

यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस तरह की सैन्य तैनाती में अमेरिकी सैनिकों को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है लेकिन यूरोपीय देशों ने इस तैनाती में भागीदार बनने के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं।

अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकाफ के साथ युद्धविराम की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा है कि कुछ अच्छे विचार सामने आए हैं उनसे दोनों पक्षों के बीच सहमति का पुल बनाने में मदद मिल सकती है।

लेकिन मंगलवार की वार्ता को लेकर दोनों पक्षों में से किसी ने भी किसी बिंदु पर सहमति का संकेत नहीं दिया है लेकिन बुधवार को वार्ता जारी रहने की बात कही है। यूक्रेन के वार्ताकारों का नेतृत्व वहां के विदेश से जुड़े खुफिया मामलों के प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं।