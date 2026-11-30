डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल में सरकार बनाने की कोशिश में रविवार को एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मनोनीत प्रधानमंत्री गादी आइसेनकोट की बैठक हुई। दो घंटे चली इस बैठक के बाद कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई जिसमें लगे कि दोनों नेता साथ आकर नई सरकार बना रहे हैं।

जबकि नेतन्याहू शनिवार को ही रोटेशन वाली व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री पद पहले आइसेनकोट को देने के लिए तैयार होने की घोषणा कर चुके हैं। पांच हफ्तों में दूसरी बार दोनों नेताओं की बैठक के बाद आइसेनकोट के कार्यालय ने कहा है कि अब सरकार गठन पर वार्ता के लिए नेतन्याहू के साथ बैठक नहीं होगी।

इस बीच पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट ने सोमवार को समर्थन देने वाले सभी विपक्षी दलों के सांसदों से संसद नीसेट में मौजूद रहने के लिए कहा है। इससे 30 नवंबर को नई सरकार गठित होने की संभावना बढ़ गई है।

नेतन्याहू और आइसेनकोट इजरायली सेना और एजेंसियों की सिक्युरिटी ब्रीफिंग प्राप्त करने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद उनके बीच सरकार गठन पर चर्चा होने लगी और वह दो घंटे तक चली। जबकि आइसेनकोट पूर्व में कई बार नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लायक न होने और इजरायल के भविष्य के लिए खतरनाक होने की बात कह चुके हैं।

इस बीच अरब पार्टियों के गठबंधन ज्वाइंट लिस्ट के नेता यूसेफ जबरीन ने आइसेनकोट से नेतन्याहू के साथ आकर सरकार बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है। कहा कि समय आ गया है जब यहूदी और अरब लोगों की इच्छा के अनुरूप नेतन्याहू को देश की सत्ता से हटाया जाए।

आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि नेतन्याहू का साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव वास्तव में धोखा है। आइसेनकोट को इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने भी आइसेनकोट से इसी प्रकार का अनुरोध किया है।