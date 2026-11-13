UAE के फुजैरा में भीषण सड़क हादसा: 23 गाड़ियों की टक्कर में भारतीयों समेत 14 की मौत, 30 घायल

रॉयटर, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा अमीरात में हुए एक भीषण सड़क हादसे में भारतीय नागरिकों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई।

यूएई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मृतकों में भारतीय नागरिकों के शामिल होने की पुष्टि की है और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। मृतकों में भारतीय नागरिकों के अलावा यूएई के स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, घायलों में भारत, यूएई, ओमान, ब्राजील, पाकिस्तान, जॉर्डन और मिस्र के नागरिक शामिल हैं। यूएई के गृह मंत्रालय ने शुरुआती जानकारी के आधार पर यह जाानकारी दी है। मंत्रालय ने एक्स पर बताया कि दुर्घटना के बाद आपातकालीन और विशेष बचाव दल मौके पर तैनात हैं। राहत एवं बचाव कर्मी हादसे के प्रभावों से निपटने और घायलों की मदद में जुटे हुए हैं।